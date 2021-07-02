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Ким Кардашьян оправдалась за неподобающее для посещения Ватикана платье: "Я прикрылась"

Ким Кардашьян оправдалась за неподобающее для посещения Ватикана платье: "Я прикрылась"

40-летняя Ким Кардашьян продолжает проводить свои летние каникулы в Риме. Несколько часов назад она опубликовала в своем инстаграме серию снимков, сделанных во время посещения Ватикана — достопримечательности Ким осматривала в компании 47-летней супермодели Кейт Мосс и ее 18-летней дочери Лилы.

Для прогулки по Ватикану в тот день Кардашьян выбрала ультрамодное кружевное платье по фигуре с открытыми плечами и вырезами на талии и животе. Тогда многие сочли наряд Ким неподобающим для посещения религиозных мест и осудили звезду за это. Некоторые даже указали Ким на необходимость соблюдения строгого дресс-кода в подобных местах.


Ким Кардашьян

Увидев огонь критики в свой адрес, в новом посте Кардашьян сразу же поспешила оправдаться за свой наряд:

Не волнуйтесь, я придерживалась дресс-кода и полностью прикрывалась, когда находилась в соборе Святого Петра и в Сикстинской капелле.


Кейт Мосс и Ким Кардашьян

Рассказала Ким в своем микроблоге и о том, что больше всего впечатлило ее во время экскурсии по Ватикану:

У нас был самый невероятный опыт посещения Ватикана. Нам представилась удивительная возможность своими глазами увидеть все знаковые произведения искусства, архитектуры и древнеримской скульптуры. Особенно запомнились работы Микеланджело. Мы даже смогли посмотреть коллекцию мантий, которые носили все папы в истории, начиная с 1550-х годов,

— поделилась Ким.


Кейт Мосс и Ким Кардашьян



Ким Кардашьян, Кейт Мосс с дочерью Лилой и их друзья

Кстати, в эти дни в Риме отдыхала и телеведущая Настя Ивлеева. На днях она даже устроила забавный флешмоб в инстаграме. Настя отметила, что у них с Ким очень много общего, и предложила им лично встретиться на улицах Италии.

Кимусь, заюш, я знаю, что ты сейчас в Риме. Мы с тобой продуктивные, невероятные, успешные девушки, и сейчас мы в одном городе. Я считаю, что нам нужно встретиться, нормально уже познакомиться, пообщаться, обсудить многие вещи,

— обратилась Ивлеева к Кардашьян.



Подписчики сразу же начали помогать Насте осуществить ее мечту и принялись отмечать Ким в комментариях под одним из постов Ивлеевой. Однако успехом эта затея так и не увенчалась: Ивлеева уже вернулась в Москву, так и не встретившись со звездой реалити-шоу.


# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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