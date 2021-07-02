Китайские майнеры массово "сливают" видеокарты

Вадим Карасев

Китайские майнеры криптовалют из-за кризиса на рынке начали массово продавать бывшие в употреблении видеокарты. На "вторичку" поступили как маломощные модели, так и самые дорогие из существующих – такие, как RTX3090.

Как сообщает HKEPC Hardware, особенностью подобных объявлений является ощутимо заниженная цена. Майнеры говорят, что это происходит в силу борьбы властей КНР с криптовалютами и падением их курса.

Покупка подобной видеокарты, несмотря на привлекательную цену, может обернуться серьезными проблемами: в режиме майнинга она явно работала на предельной частоте и ее ресурс может быть серьезно сокращен. Один месяц в таком режиме может быть приблизительно равен году активной геймерской эксплуатации.

Ruposters писал, что ранее фермер из Уэльса Филип Хьюз начал добывать криптовалюту при помощи электроэнергии, полученной от сжигания навоза.