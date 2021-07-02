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Круглый объяснил решение властей Москвы изолировать больных ОРВИ

Круглый объяснил решение властей Москвы изолировать больных ОРВИ

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


14:45  Автор: Юлия Сапрыгина



Отличить COVID-19 от острых респираторных вирусных инфекций становится всё сложнее. Именно поэтому московские власти приняли решение об обязательной изоляции при ОРВИ, рассказал «Парламентской газете» член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что со 2 июля все больные ОРВИ до отсутствия отрицательного теста будут приравниваться к больным COVID-19 и вынуждены соблюдать самоизоляцию.

Круглый напомнил, что аналогичные меры уже вводились более года назад, в апреле 2020 года, когда коронавирусная инфекция только пришла в Россию.

«Потом такую практику отменили, потому что появились определённые симптомы, по которым можно было выявить именно заболевание COVID-19. Сейчас с появлением новых штаммов клиническая картина опять стала неясной. Новые случаи очень похожи на ОРВИ. Именно поэтому и принято такое решение», — пояснил сенатор.

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Это мера правильная, отметил парламентарий. Ситуация остаётся напряжённой: количество случаев заражения коронавирусом сохраняется на стабильно высоком уровне, больницы вновь перепрофилируют под COVID-стационары, растёт и смертность от этого заболевания.

«Каждый день больше 600 смертей. Если ещё два месяца назад было 300 случаев по стране, то сейчас уже ближе к 700. И это каждый день, вы только представьте себе, какое количество людей умирает от коронавируса», — подчеркнул сенатор.

При этом главным условием сохранения здоровья и жизни людей Владимир Круглый назвал прививку от коронавируса. По его словам, надо открывать больше прививочных пунктов, чтобы люди не стояли в очередях за таким уколом.

«Вот я сейчас читаю сообщения: четыре часа на жаре простояли, даже стульев нет. В каком-то торговом центре люди стоят, пишут в соцсети. Это неуважение к людям. Надо организовывать больше пунктов, надо действовать решительно, надо работать по законам военного времени. А то у нас лето — и все в отпусках», — подытожил Круглый.  


#здоровье #вакцинация

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По материалам: pnp.ru

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