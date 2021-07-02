Лавровый лист — магнит для удачи

Вадим Карасев

Лавровый лист — это не просто финальный штрих во многих кулинарных рецептах. Оказывается, он обладает большой силой: он способен дарить удачу. Эксперты рассказали, как добиться такого эффекта.

Ранее мы рассказывали о мощном заговоре на исполнение желаний на лавровый лист. Это далеко не все возможности, которые нам дарит это волшебное растение. Пользуйтесь советами, описанными далее, чтобы преобразить свою жизнь в лучшую сторону.

Финансовая удача

Лавровый лист может принести финансовый успех. Для этого его нужно в обычном или в высушенном виде положить в кошелек. В таком кошельке будут всегда водиться деньги. Ваши должники быстрее будут с вами расплачиваться, а покупки будут более успешными.

Такой талисман нужно будет заряжать. Раз в неделю его нужно убирать в темное и недоступное для других людей место, а сверху класть на него пару-тройку монет. За ночь лавровый лист наберется энергии и вновь будет полон сил. Желательно использовать как можно дольше один и тот же лист. Так эффект будет сильнее.

Любовная удача

Лавровый лист можно положить под подушку или под матрас себе и своей второй половинке. Это спасет брак или отношения от разрыва. Влюбленные люди станут легче находить общий язык, будут меньше спорить по мелочам.

Одиноким людям можно провести небольшой обряд на удачу в любви. Для этого необходимо взять несколько лавровых листов, залить их стаканом кипящей воды и дать настояться полученному отвару как минимум пару часов. После этого можно добавить в настой пару капель лавандового масла. Этим настоем слегка смачивают запястья и шею, чтобы привлекать больше внимания противоположного пола.

Можно также использовать этот настой как приворотное зелье. Для этого нужно капнуть пару капель на личную вещь человека, который вам очень нравится.

Удача в работе

Лавровый лист приносит удачу в делах, в бизнесе, помогает продвигаться по карьерной лестнице. Для этого достаточно положить лавровый лист на рабочем столе под клавиатуру или под коврик для мышки, под книги, документы.

Если вам предстоит важная встреча, на которой нужно произвести хорошее впечатление и успешно выступить, положите лавровый лист в карман, а лучше под правую пятку в обувь. Тот же совет действует и для студентов. Лавровый лист под правой пяткой даст возможность сдать экзамен лучше и обрести удачу.

Если вы работаете водителем, то лавровый лист можно положить в потайное место в машине. Так вы сможете обходить неприятности стороной, меньше попадаться за нарушения и в целом водить более осторожно.

Универсальная помощь

Можно также сделать из листьев лаврушки универсальный талисман для дома. Для этого нужно сшить семь листьев ниткой и повесить их над входной дверью или на кухне. Они будут оберегать вас и вашу семью от негатива, от проблем и даруют удачу.