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Литовцев поймали на воровстве еды у американских военных

Литовцев поймали на воровстве еды у американских военных

В Литве семерых военнослужащих и еще двух гражданских лиц, задержали по обвинению в краже 1176 коробок с сухими пайками. Предполагается, что они продавали украденное другим лицам, пишет "Sputnik Литва" со ссылкой на пресс-службу местной прокуратуры.

По данным следствия, в прошлом году злоумышленники похитили с полигона в Швенченском районе более 14 тысяч сухпайков, предназначавшихся солдатам батальона Сухопутных войск США, базирующихся в Литве. По предварительной оценке, ущерб от кражи составил более 121 тысячи евро.

Задержанным предъявлены обвинения в воровстве и злоупотреблении положением, а троим военным, включая командира роты - во взяточничестве и подкупе. По версии следователей, офицер мог вымогать деньги за сокрытие преступления.

Ранее Ruposters писал, что в "Роскосмосе" похитили средства на отправку американцев на МКС.

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По материалам: uposters.ru

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