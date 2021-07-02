Лунный день сегодня 2 июля 2021 года

Вадим Карасев

Лунный календарь — сборник полезных советов на каждый день. В нем собраны рекомендации, которые помогут вам обойти стороной все проблемы и достичь поставленных целей.

В целом второй день июля сложно назвать стабильным и благоприятным, но он точно не будет опасным. Сегодня многие люди смогут преодолеть препятствия, которые перед ними возведет судьба. Самое главное — оставаться в тонусе и не давать себе поводов расстраиваться.

Фаза Луны: начинается 22 лунный день, что означает актуальность фазы убывания. Сегодня Луна будет в Знаке Овна, но это уже ее второй день в этом Знаке, поэтому сила стихии Огня спадет. Это приведет к частичной стабилизации энергетических потоков, что замечательно скажется на настроении людей.

Магнитные бури 2 июля: на Солнце уже давно не было замечено крупных вспышек. Магнитных бурь не ожидается.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

примирение;уступчивость;умение отдыхать;медитации.переутомления;ссоры;покупки.

Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что в этот день полезными будут садово-огородные работы и домашние дела, но им не рекомендуется уделять слишком много времени. Не стоит затевать ремонт или переезд. Избегайте также любых радикальных решений по изменению интерьера. Это может привести к нарушению гармонии в доме. Приведите в порядок личные вещи, рабочее место. Можете заняться украшением помещений, пересадкой цветов. Также Луна в Овне благоволит уходу за домашними животными.

Что надеть в эту пятницу

Одежда должна преображать ваш внутренний мир, успокаивать нервы. В такие дни лучше не выходить из себя, поэтому лучше надевать одежду серого, черного, желтого или голубого цвета. Помните о том, что ваш внешний вид не должен быть провокационным. Старайтесь одеваться так, чтобы оставаться незаметными.

Из камней-талисманов лучше выбирать самые нейтральные и универсальные: коралл, горный хрусталь, циркон, лазурит, малахит. Из украшений стоит отдать предпочтение изделиям из платины, так как они тоже обладают максимально спокойной энергетикой.

Любовь и отношения в 22 лунный день

Постарайтесь не ссориться в этот день с окружающими. Стихия Огня может сделать даже небольшой конфликт началом большой войны и затяжного раздора. Лучше миритесь с людьми и протягивайте им руку помощи. Так будет лучше для всех. Не растрачивайте свою внутреннюю энергию на внешнее окружение.





В этот день не стоит знакомиться с новыми людьми и признаваться в чувствах. Если вы чем-то не довольны в поведении любимого человека, друга или родственника, будьте помягче с формулировкой претензий. Выполняйте данные ранее обещания, даже если это было давно.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В этот день лучше не переутомляться. С другой стороны, нужно давать выход энергии, ведь на Луне в Овне ни в коем случае нельзя держать все в себе. Если вас кто-то или что-то выведет из себя, не спешите ругаться. Прогуляйтесь, сходите на пробежку, посетите спортзал. Направьте импульс в верное русло.

В такие дни, как этот, очень важную роль играет вечернее время. После работы или дел важно заняться йогой или медитациями. Обязательно пользуйтесь дыхательными практиками в течение дня. Они будут крайне полезными для всех, кто слишком остро реагирует на неурядицы.

Финансы и работа 2 июля

Начинать новые дела и проекты не рекомендуется, как и заниматься поисками новой работы. Многие люди из-за плохого сочетания энергии Овна и убывающей Луны могут пребывать в состоянии дезориентации. Будет сложно концентрироваться на делах, усваивать новую информацию и принимать рациональные решения.

Именно поэтому стоит также обходить стороной любые траты. Есть вероятность, что вам захочется побаловать себя чем-то новым, но лучше дважды спросить себя: «Действительно ли мне это так необходимо?». Здравый смысл должен превалировать над желаниями и эмоциями. Только так удастся сохранить деньги.