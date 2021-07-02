Магические свойства серебра

Вадим Карасев

Серебро человечество начало использовать в качестве украшений очень давно. Это был один из самых первых металлов, которые начали широко использоваться во всех сферах жизни, включая магию. Настало время узнать о высших свойствах серебра.

Биополе человека постоянно изменяется. Тому причиной служит настроение, внешние события, другие люди. Также нашу энергетику могут менять украшения. Серебро в этом плане стоит особняком, ведь оно не вносит изменений, а действует как мощнейший оберег, не дающий внешнему миру влиять на наше настроение и удачу.

Серебро — металл защиты

Самое главное свойство данного металла — его защита. Он ставит мощный блок на все, что может навредить нам. Украшения из этого металла спасают от сглаза, порчи и от злых людей в целом. Если на вас есть украшения из серебра, то вас будут сторониться потусторонние сущности.

Серебро помогает спасаться от воздействия энергетических вампиров. Таким токсичным людям будет гораздо труднее пробить вашу защиту, заставить делать то, что нужно им. Вами будет сложнее манипулировать. Наиболее эффективной подобная защита будет в том случае, если серебряное крашение носится на шее.

Говорят, что серебро отлично диагностирует наличие у человека каких-то недугов. Если изделия из этого металла, соприкасающиеся с телом, быстро тускнеют, это говорит о том, что человек чем-то болен.

Серебряные монетки могут быть отличными финансовыми оберегами, которые можно класть в кошелек или держать на рабочем месте. Серебряные изделия нужно ставить ближе к выходу из дома, так как они будут успешно блокировать любой негатив, поступающий через входную дверь.

Если вы чувствуете, что день будет опасным, и вам потребуется взаимодействовать с неприятными людьми, обязательно надевайте на себя серебро.

Совместимость серебра с талисманами и оберегами

Совместимость у серебра хорошая только с другими оберегами и универсальными камнями. Свойства серебра в значительной мере усиливаются под воздействием платиновых украшений. Этот металл абсолютно не сочетается и блокируется золотом. Неплохо совместимо серебро с цирконием, мельхиоровым сплавом, изделиями из дерева.

Из камней-талисманов серебро хорошо сочетается с универсальными помощниками: кораллом, малахитом, лазуритом, горным хрусталем. Не сочетается серебро с камнями стихии Огня, такими как сердолик, янтарь, гранат, цитрин, тигровый глаз, циркон.