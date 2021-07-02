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Малярия окончательно побеждена в Китае

Малярия окончательно побеждена в Китае

Всемирная организация здравоохранения официально признала Китай государством, свободным от малярии. Это стало успехом мер по борьбе с болезнью в течение десятилетий. В 1940-х годах в Китае малярией болели до 30 миллионов человек в год и около 300 тысяч заболевших умирали. Теперь же в стране не отмечено случаев заболевания с 2017 года.

Усилия по борьбе с малярией начались в 1950-х годах с программ по распространению противомалярийных препаратов среди людей из группы риска, сокращения площадей размножения комаров и применения инсектицидов. В конце 1960-х годов Китай запустил программу по выявлению новых лекарств от малярии. В рамках этих усилий химик-фармацевт Ту Юю проверила рецепты традиционной китайской медицины на наличие соединений, действенных против малярии, и в конечном итоге выделила из одного из видов полыни артемизинин. Артемизинин стал ключевым компонентом в препаратах первой линии, используемых в настоящее время против малярии, и в 2015 году Ту Юю получила Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Подробнее об этом можно прочитать в очерке «Борцы с маленькими убийцами». Китай также был среди первых стран, начавших в 80-е годы использование обработанных инсектицидами противомоскитных сеток. Ежегодное количество случаев заболевания снизилось примерно до 5000 ежегодно в конце 1990-х годов.

В 2012 году в Китае была принята стратегия «1-3-7». Местные медицинские учреждения долны были в течение 1 дня сообщать о диагнозе «малярия», 3 дня отводилось для расследования случая и 7 дней — для принятия контрмер. В последние годы китайские ученые разработали основанные на генетике методы для отслеживания лекарственной устойчивости возбудителя малярии и отличия местных случаев от завозных.

В 1955 году ВОЗ запустила Глобальную программу ликвидации малярии (GMEP), рассчитывая справиться с болезнью при помощи инсектицидов и лекарств. Однако в 1969 году от проекта отказались, поскольку средств на искоренение малярии во всемирном масштабе оказалось недостаточно. Тем не менее к 1973 году от малярии были свободны 23 страны. Новый период борьбы был начат в 2000-е. Согласно отчету ВОЗ по малярии за 2015 год, смертность от малярии в мире в период с 2000 по 2015 год снизилась на 60 %. За следующие пятнадцать лет ВОЗ планирует достичь дальнейшего снижения смертности на 90 %. Билл Гейтс, уделяющий проблеме малярии особенное внимание, считает, что к 2040 году возможна полная победа над малярией.

После того как в течение трех лет подряд не наблюдалось ни одного местного случая заболевания, Китай подал заявку на получение сертификата ВОЗ о том, что он свободен от малярии. Сертификат выдается инспекционной миссии независимой экспертной группы. Одно из требований для получения сертификата — наличие программы по предотвращению возобновления малярии, что представляет собой особую проблему, поскольку Китай граничит с тремя странами, где болезнь носит эндемический характер, — это Мьянма, Таиланд и Лаос.

Китай стал сороковой страной, официально свободной от малярии. Ранее, в феврале нынешнего года, была признана победа над малярией в Сальвадоре, а в 2019 году ВОЗ признала искоренение малярии в Алжире и Аргентине. Россия вошла в список таких стран в 2012 году.

Сейчас ежегодно в мире заболевают малярией более 200 миллионов человек. В 2017 году от этой болезни погибли 435 тысяч заболевших.

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По материалам: polit.ru

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