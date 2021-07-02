Минпросвещения России подвело итоги акции «Мои школьные годы»

Влада Некрасова

Министерство просвещения России провело акцию «Мои школьные годы», в рамках которой каждый желающий мог опубликовать в социальной сети видеоролики или фотографии, рассказывающие о его школьной жизни. Акция прошла с 19 мая по 30 июня, информирует пресс-служба ведомства.

Первое место занял коллектив выпускников 11 «Б» класса средней общеобразовательной школы №2 городского поселения Терек Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики. Ребята в формате интервью рассказали, что они чувствуют в последнюю неделю учебы, по кому и по чему будут особенно скучать после выпуска, дали советы будущим выпускникам и поделились своими воспоминаниями.

«Школа – это детство», «Я бы провела тут еще пару лет», «Цените каждый момент, проведенный в школе, ведь это время очень быстро пролетает», – отметили ребята.

На втором месте – выпускник Таврической школы-гимназии №20 имени святителя Луки Крымского города Симферополя Никита Капралов. На своей странице социальной сети «ВКонтакте» он описал свою школьную жизнь в фотографиях. Выпускник вспомнил разговоры на уроках, конкурсы, участие в КВН. Особое место в его истории занял его лучший друг. Школа стала для Никиты Капралова, в первую очередь, местом, которое «дарит возможность найти верных друзей».

«Мы уедем учиться в разные регионы нашей большой страны, и я надеюсь, что тысячи километров не помешают нашей дружбе. Столько всего с нами произошло и еще столько всего должно случиться в будущем», – пишет выпускник.

Третье место заняла Ангелина Гетман, которая также окончила Таврическую школу-гимназию №20 в Симферополе и активно участвовала в школьной жизни и ученическом самоуправлении.

Участница акции рассказала, как быстро пролетели школьные годы, оставив на память о себе множество прекрасных историй. О своих фотографиях, опубликованных в социальной сети «Инстаграм», она пишет: «Похоже на обложку фильма».

В школе выпускница занималась в театральной студии и ансамбле. Благодаря своим успехам и достижениям, она получила возможность побывать в «Артеке» и принять участие в разных конкурсах. Также со школьными годами связаны путешествие Ангелины по городам Золотого кольца и поездка в Санкт-Петербург. Девушка благодарит своих друзей, с которыми связано много веселых воспоминаний, и учителей за их поддержку.

Под хэштегом #моишкольныегоды в социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграм» и «Тикток» появились сотни постов и видео. Только в одном Инстаграме можно было увидеть несколько сотен публикаций! Участие приняли как выпускники этого года, так и те, кто уже давно получил свой аттестат. Цветные фотографии с последнего звонка 2020 и 2021, где ребята позируют в масках, смешались с черно-белыми фотокарточками времен СССР, где самому юному участнику акции 7 лет, а самому взрослому – 80.

В акции «Мои школьные годы» приняло участие свыше двух тысяч человек. Самые креативные и интересные работы представлены в видеоролике. Авторы трех лучших работ получат памятные дипломы и призы. Организаторы – Министерство просвещения России и Фонд новых форм развития образования.