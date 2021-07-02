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Минтруд: более четверти россиян старше трудоспособного возраста

Минтруд: более четверти россиян старше трудоспособного возраста

00:13  Автор: Жанна Звягина


Источник: Минтруд



В России продолжает расти численность граждан старше трудоспособного возраста. В начале года в стране таких насчитывалось почти 36,9 миллиона человек. Об этом говорится в докладе о результатах мониторинга социально-экономического положения пожилых людей, опубликованном в четверг на сайте Министерства труда и социальной защиты.

Таким образом из 146,2 миллиона человек каждый четвертый россиянин находился в возрасте старше трудоспособного, что составляет 25,2% населения страны.

Прогнозируемая Федеральной службой государственной статистики численность населения старше трудоспособного возраста к 2024 году составит 35,1 миллиона человек, а к 2030 году сократится до 33,7 миллиона человек, или до 22,8%.

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Ранее в Министерстве труда и социальной защиты сообщили о запуске с 2022 года в стране системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. В текущем году модель долговременного ухода в пилотном режиме реализуется в 24 регионах. В 70 субъектах разработаны дорожные карты по внедрению стационарзамещающих технологий для пожилых людей. В рамках региональных проектов готовят помощников по уходу (сиделок), создают мобильные межотраслевые бригады, которые помогают пожилым людям с доставкой лекарств или продуктов на дом, открывают гериатрические центры.


#работа #пенсии


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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