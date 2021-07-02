Модный дайджест: от кампании с Тиной Кунаки до олимпийской формы от Ким Кардашьян

Вадим Карасев

Подводим очередные итоги недели: Скарлетт Йоханссон запускает бьюти-бренд, Тина Кунаки снялась в рекламе Bvlgari, а в Норвегии отфотошопленные снимки оказались вне закона. Об этом и другом рассказываем в нашем дайджесте.

1.Скарлетт Йоханссон будет выпускать косметику

В рядах звездных бизнесменов на этой неделе произошло пополнение. Свою бьюти-линейку собирается запустить актриса Скарлетт Йоханссон. Выход на рынок запланирован на первую половину 2022 года — пока поклонникам остается только гадать, что же им приготовила голливудская звезда. В заявлении лишь говорится, что над разработками Йоханссон трудилась уже три года!





Скарлетт Йоханссон

2.Ким Кардашьян обеспечит олимпийскую сборную США нижним бельем

Бренд Ким Кардашьян Skims объявил о сотрудничестве с олимпийской и паралимпийской сборными США. Ким обеспечит спортсменов нижним бельем, а также одеждой для сна и отдыха к грядущим играм в Токио. Часть вещей уже показали в лукбуке, в котором снялись действующие атлеты. Как сообщается, позднее вещи поступят и в широкую продажу.





Skims





Напомним, что основную форму для сборной США производит Ralph Lauren. Олимпиада в Токио должна начаться 23 июля. За экипировку российских спортсменов отвечает бренд Zasport дизайнера Анастасии Задориной.

3.Тина Кунаки снялась в рекламном ролике Bvlgari

Тина Кунаки стала героиней новой кампании Bvlgari — модель представила аромат Riva Solare из новой коллекции Bvlgari Allegra.





Тина Кунаки





Смотреть видео, впрочем, стоит с осторожностью — вероятность, что захочется оказаться на месте Тины на итальянской Ривьере, очень высока (а возможности, как вы понимаете, сейчас стремятся к нулю).

4.В Норвегии запретили публиковать рекламные снимки с ретушью в соцсетях

Фотошоп уже давно стал едва ли не главной ассоциацией с соцсетями и особенно с инстаграмом, где в погоне за идеальной картинкой блогеры и обычные пользователи впадают в настоящую зависимость от фильтров.

В Норвегии инфлюенсерам теперь придется пересмотреть свои привычки. В этой стране приняли поправки к закону о маркетинге, согласно которым любая ретушь должна быть маркирована. Закон распространится на любые рекламные изображения и видео, опубликованные в Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat и Twitter. Когда именно поправки вступят в силу, пока неизвестно, но депутаты уже единогласно поддержали их.



