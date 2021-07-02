Моника Беллуччи на прогулке с дочерьми Девой и Леони в Портофино

Вадим Карасев

Вчера итальянским папарацци выпала удача сфотографировать 56-летнюю Монику Беллуччи на прогулке сразу с двумя ее дочерьми от Венсана Касселя. Репортеры засняли голливудскую звезду с 16-летней Девой и 11-летней Леони, когда они всей семьей прибыли в Портофино.

На свежих кадрах Моника, Дева и Леони выходят из машины со своими вещами, а потом недолго прогуливаются по уютным улочкам прибрежного итальянского городка. В этот момент их также сопровождают несколько человек из числа персонала.





Моника Беллуччи с дочерью Леони

Во время прогулки Леони шла рядом со своей звездной мамой, крепко держа ее под руку. Девочка явно пребывала в хорошем настроении, без конца улыбалась и с интересом рассматривала исторические постройки. Дева же шла чуть впереди всей компании и, казалось, думала о чем-то своем.

Старшая дочь Беллуччи и Касселя, которая сейчас активно развивает свою модельную карьеру, выбрала для прогулки стильный летний аутфит в стиле casual: на ней были белоснежный топ и джинсы в тон. Звездная мама девушки сыграла с ней на контрасте и появилась на публике в любимом образе total black.





Леони и Дева Кассель

Последние месяцы Моника Беллуччи занята на съемках картины "Колдунья приходит ночью 2". Сначала они проходили в Риме, а теперь, по всей видимости, переместились в Портофино. Хотя не исключено, что на побережье актриса вместе с дочерьми приехала вовсе не по работе, а чтобы немного перевести дух и отдохнуть. Ожидается, что в прокат новый фильм с участием звезды выйдет уже в конце 2021 года.







