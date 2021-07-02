Морозов назвал инициативы, которые важно принять Госдуме VIII созыва

Лидия Мартынова

16:11 Автор: Ольга Шульга

Госдуме VIII созыва предстоит рассмотреть законопроекты о расширении первой помощи и школьной медицине, заявил председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

«Законопроект о расширении первой помощи и использовании автоматических дефибрилляторов — мы не смогли выйти к третьему чтению, это сделают коллеги VIII созыва Госдумы. Мой опыт парламентской работы, депутатской деятельности показывает: работают те законы, которые базируются на общественном согласии. Иногда нужно не спешить, дожить до понимания социумом тех или иных проблем, в том числе необходимости расширения первой помощи», — сказал он во время традиционной встречи с журналистами «Доброе утро с доктором».

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Этот документ вводит в законодательство понятие «первая помощь». К её видам предлагается отнести базовую (её смогут оказывать все люди при наличии подготовки, при этом разрешено применять медизделия) и расширенную (её можно будет ожидать от специалистов, обязанных оказывать первую помощь в соответствии с законом или иным нормативным актом, имеющих соответствующую подготовку; им разрешат применять медизделия и лекарства). Оказание первой помощи с использованием таких медицинских изделий, как автоматические наружные дефибрилляторы, с учётом принципа их действия относится к базовой первой помощи, указано в документе.

Также Морозов рассчитывает, что уже в осеннюю сессию будет принят закон о школьной медицине. Согласно документу, авторами которого выступили более 100 парламентариев, родители должны будут сообщать в школу о заболеваниях или особенностях развития ребёнка, если в связи с этим ему требуются специальные условия обучения, питания и нагрузок. Во всех образовательных организациях необходимо будет создать условия для охраны здоровья школьников. До уроков физкультуры учеников начнут допускать только при предъявлении сведений о состоянии здоровья.





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«Мы этот законопроект приняли в первом чтении, согласовали ко второму чтению, но по техническим причинам не успели довести его до конца. Уверен, это сделают в осеннюю сессию», — подчеркнул депутат.

В этот же документ, по его словам, необходимо внести уже подготовленные поправки о том, что работающий в школе медицинский работник должен быть членом педагогического совета и обладать правом голоса при организации учебного процесса — это позволит сохранить здоровье ребёнка во время обучения.

Также, добавил Морозов, важно развивать производственную медицину. «Каждое производство, каждый коллектив должен иметь сопровождающего доктора. Это недорого, но чрезвычайно эффективно», — уверен он.

#здравоохранение

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