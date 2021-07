Новый флешмоб: девушки-специалисты по кибербезопасности раздеваются в соцсетях в защиту коллеги

Вадим Карасев

Очередной странный флешмоб набирает популярность в сети. Работающие в сфере кибербезопасности женщины публикуют свои горячие фото в защиту коллеги, сообщает Life.

Массовый флешмоб начался после реплая одного парня к фото девушки в бикини, работающей в сфере кибербезопасности.

"Что такого есть в твиттере, что заставляет уважаемых людей публиковать чёртовы снимки в "нижнем белье"? У вас в описании профиля написано "КиберБез", но никаких предупреждений о подобной ерунде", - написал мужчина, заявив, что отписывается от женщины.

A bit late to the party but here's my contribution to #infosecbikini pic.twitter.com/hfoPci8PIo

— Yarden Shafir (@yarden_shafir) June 30, 2021

Слова парня возмутили остальных специалисток по кибербезопасности, принявшихся публиковать свои фото в бикини с хэштегом #InfosecBikini.

A bandwagon trend AND an opportunity to piss people off?! SIGN 👏 ME 👏 UP 👏 #infosecbikini pic.twitter.com/MQ5GM6It3M

— Reg (@RegGBlinker) June 30, 2021

Таким образом девушки обращают внимание других пользователей, что демонстрировать личную жизнь в соцсетях можно вне зависимости от профессиональной сферы.

I haven't strictly worked in InfoSec for 10 years, but to show my support to @Coleens_IS, who posted a magnificent picture in a bikini, only to have some arse show negativity, and to anyone who feels they want to post a picture of their body, you absolutely do it! #infosecbikini pic.twitter.com/4AdEeQZqfu

— ǝǝ˥-sɐɥsnoᴚ ǝʇʇolɹɐɥƆ (@Lottiekins13) July 1, 2021

Supporting #InfoSecBikini because I've had problems with co-workers making sexual comments about my cosplays before and it is not ok! #InfoSec is not my whole life, I am SO much more than my career. 🖤 pic.twitter.com/GIig7GqW1H

— Nymphie Doodle Cosplay (@nymphiedoodle) June 30, 2021

6 лет защищаю мир от киберугроз, хожу в бикини и пока никто не оскорбился. Пора исправлять. #InfosecBikini pic.twitter.com/Wrncs0dEbu

— Валерия (@YosheroTagero) July 1, 2021

I’m here for the #infosecbikini deal and I’ll like the ever living shit out of each one I come across. Here is my favorite one from my last trip to Hawaii. pic.twitter.com/9T52wPXs0u

— Sienna (@scrumdumpster69) June 30, 2021

I’m just here to contribute to #infosecbikini bc hilarious pic.twitter.com/nHHuA8tLkb

— Angelicah (@StardustNtwrks) June 30, 2021

Aight here we go #infosecbikini pics in solidarity! I miss my abs! Ahahaha. #infosec #bikini. Stop policing bodies and screw the judgement and shame! pic.twitter.com/ervIW3wmYv

— ezgi (@peztronic) June 30, 2021

i heard we were offending people with infosec bikini pics now. this is the closest i have 🤷 pic.twitter.com/cb9KSTWXSB

— gabsmashh | Advanced Persistent Brunette (@gabsmashh) June 29, 2021

#infosecbikini Cyber girls can rock a bikini. pic.twitter.com/2mdFPC6dJR

— Christy Fallin (@christyfallin) June 30, 2021

Here’s a pic of me and my p*ssy for #infosecbikini pic.twitter.com/g6E5RW1ONH

— diane (@dolianafit) July 1, 2021

