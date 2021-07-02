Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 2 июля 2021 года

Вадим Карасев

Наступает второй день июля и последний будний день недели. Эта пятница обещает быть достаточно благоприятной. Старайтесь следовать советам нумерологов, чтобы сделать ее еще более позитивной.

Многим из нас сегодня удастся найти свое предназначение в жизни. Если помощь чисел окажется недостаточно сильной и полезной, воспользуйтесь шестью упражнениями, которые ускорят данный процесс. Не забывайте также следовать советам экспертов.

Число-покровитель 2 июля 2021 года

183 по счету день года пройдет под управлением Единицы. Нумерологи выяснили это благодаря универсальной формуле, сложив все цифры даты и прибавив к ним порядковый номер дня недели: 2+0+7+2+0+2+1+5=19. 1+9=10. 1+0=1.

Единица — это число начала. Оно помогает в поиске мотивации и заставляет людей двигаться вперед. Число 1 помогает нам становиться лучше даже без нашего участия. Она периодически сталкивает нас с событиями и людьми, которые дают полезные советы или, наоборот, поступают с нами не лучшим образом. Так Единица пытается научиться нас чему-то важному, хочет помочь стать мудрее. Именно поэтому старайтесь сегодня наблюдать за знаками судьбы. Это самый важный совет.

Сегодня все находится на своем месте и имеет свой смысл. Именно поэтому главным символом дня становятся пчелиные соты — олицетворение этого порядка и яркий пример идеальной формы.





События 2 июля из прошлого

2 июля 1499 года Америго Веспуччи открыл дельту Амазонки. Ищите возможности — и вы найдете то, что так долго искали. Не опускайте руки.

2 июля 1853 года — начало Крымской войны. История напоминает о том, что не только хорошими начинаниями славится этот день. Старайтесь взвешивать свои решения, чтобы не начинать конфликтов.

2 июля 1947 года произошла авария НЛО в Розуэлле, США. Единица может сталкивать нас с необъяснимыми и сверхъестественными событиями.

2 июля 1964 года был подписан акт о гражданских правах, который стал началом конца для дискриминации в Америке. Единица хочет, чтобы вы также стали более терпимыми по отношению к тем, кто не похож на вас.

Советы нумерологов на эту пятницу

Сегодня строго противопоказано манипулировать людьми, шантажировать окружающих и предъявлять ультиматумы.

Дела, на которые вы возлагаете большие надежды, могут завершиться успехом. Посвятите им должное количество времени, чтобы получить наилучшие результаты.

Старайтесь не браться за все сразу. Будьте последовательными, ведь за один день порой лучше сделать лишь самое необходимое, но максимально хорошо, нежели сделать все, но плохо.

Про такие дни, как этот, говорят: «Один день целый год кормит». Все, сделанное сегодня, принесет вам больше пользы, чем вы думаете.

Это прекрасный день для романтики и новых знакомств. Люди сегодня более открытые, нежели обычно.

Талисманы удачи на 2 июля

Хотэй. Этот восточный талисман дарит своему владельцу мотивацию и желание идти вперед. Творческим натурам он подарит энтузиазм, увеличит скорость принятия решений и разработки новых идей.

Авантюрин. Если у вас нет Хотэя, ничего страшного. Авантюрин — это камень, который обладает похожими свойствами.

Золотые и платиновые украшения. Золото и платину можно сегодня комбинировать вместе. Эти благородные металлы помогут воплотить желаемое в реальность, обрести уверенность в себе и не потерять ее под натиском проблем.