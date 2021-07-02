Одной из тем сериала по «Чужому» станет классовое неравенство

Влада Некрасова

Шоураннер сериала по «Чужому» Ноа Хоули («Фарго») раскрыл некоторые детали грядущего проекта, который выйдет на канале FX.Как было известно ранее, действие проекта развернётся на Земле будущего, а Рипли в сюжете не будет. По словам Хоули, многие истории во вселенной рассказывали о персонажах, запертых в определённых условиях с монстром. Его же заинтересовала версия, в которой опасность вырывается за пределы одной условной локации.Кроме этого, в оригиналах автору нравится тема «человека в ловушке» — с одной стороны, его преследует древний ужас, с другой — опасность будущего, то есть андроиды. И у героев нет иного выхода, кроме как решить эти проблемы.Другой темой станет классовое неравенство, проблему которого так и не решили. Хоули отметил, что фильмы часто рассказывают о персонажах обычных профессий, которых отправляют на смертельные задания огромные корпорации. И в этот раз зрителям покажут их начальников, которых, вероятно, сожрут.Ранее Хоули упоминал, что в сериале продемонстрируют и то, как человечество проявляет худшие черты на фоне опасности.Сейчас автор написал сценарий двух эпизодов, а производство сериала должно стартовать примерно следующей весной. По его словам, для работы над проектом с большим количеством визуальных эффектов требуется подготовка, а он не хочет торопиться — тем более что многие студии сейчас пытаются восполнить поток контента, который иссяк в период пандемии.