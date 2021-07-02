Одной из тем сериала по «Чужому» станет классовое неравенство
Вчера, 23:15 Влада Некрасова
Шоураннер сериала по «Чужому» Ноа Хоули («Фарго») раскрыл некоторые детали грядущего проекта, который выйдет на канале FX.
Как было известно ранее, действие проекта развернётся на Земле будущего, а Рипли в сюжете не будет. По словам Хоули, многие истории во вселенной рассказывали о персонажах, запертых в определённых условиях с монстром. Его же заинтересовала версия, в которой опасность вырывается за пределы одной условной локации.
Кроме этого, в оригиналах автору нравится тема «человека в ловушке» — с одной стороны, его преследует древний ужас, с другой — опасность будущего, то есть андроиды. И у героев нет иного выхода, кроме как решить эти проблемы.
Другой темой станет классовое неравенство, проблему которого так и не решили. Хоули отметил, что фильмы часто рассказывают о персонажах обычных профессий, которых отправляют на смертельные задания огромные корпорации. И в этот раз зрителям покажут их начальников, которых, вероятно, сожрут.
Ранее Хоули упоминал, что в сериале продемонстрируют и то, как человечество проявляет худшие черты на фоне опасности.
Сейчас автор написал сценарий двух эпизодов, а производство сериала должно стартовать примерно следующей весной. По его словам, для работы над проектом с большим количеством визуальных эффектов требуется подготовка, а он не хочет торопиться — тем более что многие студии сейчас пытаются восполнить поток контента, который иссяк в период пандемии.
По материалам: gogetnews.info