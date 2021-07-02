Оглоблина: проблемы с ремонтом сельских школ и детсадов нужно решать безотлагательно

Вадим Карасев

В ходе прямой линии с Президентом РФ Владимиром Путиным учительница из Уссурийска рассказала главе государства, что в конце прошлого учебного года в их школе произошло обрушение стены и попросила помощи в постройке новой. Путин отметил, что в настоящий момент в стране нужно построить как минимум 1 300 школ, также примерно 10% школ нуждаются в капремонте. Деньги на эти цели выделены, а программа практически сверстана.

"Проблема состояния школ наиболее остро проявляется в малых городах и селах. Сельские школы должны быть в хорошем состоянии. Мы говорим о том, чтобы люди перестали покидать села, а для этого нужна качественная инфраструктура. Поэтому школы, детские сады и ФАПы имеют первоочередное значение", – подчеркнула председатель Российского союза сельской молодежи (РССМ), координатор проекта ОНФ "Село. Территория развития" Юлия Оглоблина.

По ее словами, по первому звену здравоохранения идет активная работа, а со школами и садами ситуация обстоит хуже.

"До недавнего времени нацпроект "Образование" предусматривал только строительство новых школ. В то же время тысячи образовательных организаций нуждаются в капитальном или текущем ремонте. При этом в местных бюджетах средств на это нет. К нам в проект очень часто обращаются с запросами: требуется замена окон, ремонт крыши, реконструкция отопления. Причем, мы понимаем, что, если в школе сегодня протекает крыша и ремонт стоит 300 тысяч рублей, эти вопросы нужно решать безотлагательно, так как через год-два к этой проблеме прибавятся и последствия протекающей крыши, и ремонт будет стоить уже в разы дороже", – отметила Оглоблина.