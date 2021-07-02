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Олегу Смолину присвоено звание почетного профессора МПГУ

Олегу Смолину присвоено звание почетного профессора МПГУ

Ученым советом Московского государственного педагогического университета было принято решение присвоить депутату Госдумы, первому заместителю председателя Комитета по образованию и науке академику РАО, профессору ОмГПУ Олегу Смолину звание почетного профессора, сообщает пресс-служба Омского государственного педагогического университета.

Во время торжественного мероприятия Олег Смолин подчеркнул, что именно в МПГУ он защищал докторскую диссертацию и проводил лекции.

«До сих пор я был почетным профессором трех омских вузов, трех московских, одного питерского. Но все же быть почетным профессором первого среди всех педагогических вузов страны – это очень большая честь. Благодарю ученый совет и надеюсь, что еще поработаем на педагогическое образование моей страны», – отметил Олег Смолин.

Накануне Олег Смолин был удостоен грамоты президента Российской Федерации.

# Общество
По материалам: edu.ru

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