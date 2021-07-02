Олегу Смолину присвоено звание почетного профессора МПГУ

Алексей Вольцев

Ученым советом Московского государственного педагогического университета было принято решение присвоить депутату Госдумы, первому заместителю председателя Комитета по образованию и науке академику РАО, профессору ОмГПУ Олегу Смолину звание почетного профессора, сообщает пресс-служба Омского государственного педагогического университета.

Во время торжественного мероприятия Олег Смолин подчеркнул, что именно в МПГУ он защищал докторскую диссертацию и проводил лекции.

«До сих пор я был почетным профессором трех омских вузов, трех московских, одного питерского. Но все же быть почетным профессором первого среди всех педагогических вузов страны – это очень большая честь. Благодарю ученый совет и надеюсь, что еще поработаем на педагогическое образование моей страны», – отметил Олег Смолин.

Накануне Олег Смолин был удостоен грамоты президента Российской Федерации.