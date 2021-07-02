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Олимпийские спортсмены со всего мира начали съезжаться в Японию

Олимпийские спортсмены со всего мира начали съезжаться в Японию
Зарубежные олимпийские команды начали прибывать в Японию в преддверии открытия токийских Игр 23 июля.

По информации японского правительства, с четверга по воскресенье ожидается прибытие в страну около 400 олимпийцев из 18 стран и территорий.

Атлеты прибывают в аэропорт Нарита неподалеку от Токио, в аэропорт Ханэда в самой столице, а также в аэропорт Тюбу в окрестностях города Нагоя, а оттуда направляются в места проведения предолимпийских тренировочных сборов по всей стране.
Так, в четверг 20 членов олимпийской команды США по боксу прибыли в аэропорт Нарита. В качестве антивирусной меры они воспользовались специально отведенными коридорами для прохождения пограничного и таможенного контроля, не входя в контакт с другими пользователями аэропорта.

Команда Великобритании по парусному спорту прибыла в аэропорт Ханэда. Она, как ожидается, будет оставаться в принимающем городе Хаяма в префектуре Канагава.

Как сообщалось, проведение в Японии летних Олимпийских игр запланировано с 23 июля по 8 августа 2021 года.
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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