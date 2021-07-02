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Опрос: «Братья Италии» в электоральном рейтинге вплотную приблизились к «Лиге»

Опрос: «Братья Италии» в электоральном рейтинге вплотную приблизились к «Лиге»

18:50  Автор: Александр Тараканов



Вторая половина июня не внесла изменений в тенденцию настроений итальянских избирателей: «Лига» продолжает терять их потенциальные голоса, которые, не исключено, перейдут к «Братьям Италии». Разрыв между двумя правоцентристскими партиями, одна из которых входит в правящее большинство, а вторая находится в оппозиции, сократился с 1,4 процента до 0,4 процента. Об этом пишет в пятницу AGI, публикуя обобщённые результаты опросов общественного мнения, проводившихся в стране институтами демоскопии Demopolis, EMG, Ipsos, Ixè, SWG, и Tecnè в период с 17 по 30 июня.

За это время, отмечает агентство, число сторонников «Лиги», которая продолжает лидировать в электоральном рейтинге политических сил страны, сократилось на 0,5 процента — до 20,5 процента, а у «Братьев Италии» оно выросло на 0,5 процента - до 20,1 процента.

За последние две недели на 0,4 процента также увеличилось число доверяющих Демократической партии, занимающей третью строчку рейтинга, — до 19,2 процента.

Экс-премьер Италии и основатель «Движения 5 звёзд» делят между собой руководство партией


Случившийся на этой неделе раскол между экс-премьером Джузеппе Конте, согласившимся в марте возглавить «Движение 5 звёзд», и его основателем и гарантом Беппе Грило на почве спора о роли последнего в реформируемом Д5З, пока никак не отразился на электорате движения. Более того, за вторую половину июня «пятизвёздочники» увеличили потенциальную поддержку избирателей на 0,6 процента — до 16,7 процента. Многие местные обозреватели связывают это как раз с «эффектом Конте».

Очередные 0,2 процента прибавила в свой актив партия «Вперёд, Италия», за которую сейчас готовы голосовать 7,6 процента итальянских граждан. Поддержка центристов из движения «Действие» выросла на 0,1 процента — до 3,2 процента. В то же время рейтинг партии «Живая Италия» сократился на 0,4 процента — до 2,2 процента.

Позиция партии «Итальянские левые» за второю половину июня не изменилась: её поддержка составляет 1,9 процента. По-прежнему на 0,1 процента отстают от неё левая партия «Глава 1 — Демократическое и прогрессистское движение», за которую готовы голосовать 1,8 процента избирателей. На 0,2 процента — до 1,7 процента увеличили число своих сторонников радикалы из партии «+ Европа». Поддержка «зелёных», замыкающих рейтинг, в конце июня уменьшилась на 0,2 процента — до 1,6 процента.


#Италия


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По материалам: pnp.ru

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