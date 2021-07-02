Первый в 2021 году центр «Точка роста» открылся в Кузбассе

Лидия Мартынова

Первый в 2021 году образовательный центр «Точка роста» Минпросвещения России открылся в Кузбассе, сообщает Министерство образования Кемеровской области.

«Это очень почетно, что именно Кузбасс в год своего 300-летия стал площадкой проведения такого важного для сферы образования совещания. Центры образования «Точка роста» по нацпроекту «Образование» создаются в регионе с 2019 года. За это время в сельских школах появилось 70 центров, к предстоящему учебном году начнут работу еще столько же. На это направлено 106,5 миллиона рублей из федерального и 3,2 миллиона рублей из областного бюджетов. Таким образом, качественное современное образование будут получать более 60 тысяч школьников региона», – отметила министр образования Кузбасса Софья Балакирева.

Сейчас в центрах по всему Кузбассу завершаются ремонт и поставка оборудования. Приступить к занятиям в «Точках роста» школьники региона смогут уже в сентябре этого года.

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.