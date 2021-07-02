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Подписан закон о зачислении в одну школу братьев и сестёр независимо от их прописки

Подписан закон о зачислении в одну школу братьев и сестёр независимо от их прописки

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий преимущественное право на зачисление в одну и ту же школу родных братьев и сестёр независимо от места их регистрации. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Поправки также вносятся в Семейный кодекс РФ, информирует Минпросвещения России.

Данный закон отменяет нормы, согласно которым родные братья и сёстры для получения преимущественного права при зачислении в одну и ту же школу или детский сад должны быть зарегистрированы по одному адресу.

Кроме того, акцентировано внимание на детализированном перечне военных общеобразовательных и профессиональных учреждений, учащиеся которых получают выплаты стипендий.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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