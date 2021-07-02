Полезные свойства зверобоя и сферы его применения

Вадим Карасев

Зверобой — одно из самых известных растений в мире эзотерики и фитотерапии. Эксперты рассказали о самых главных полезных свойствах этого растения, его основном назначении и способах использования в магии.

Зверобой входит в число самых полезных растений. Он может крайне позитивно влиять на энергетику человека, поэтому его используют в ритуалах, различных духовных практиках. Также он благотворно влияет и на тело человека.

Основные целебные свойства зверобоя

Зверобой — это высокий травянистый кустарник, который растет почти повсеместно, но чаще всего вдоль дорог и на берегах водоемов. Он имеет ярко-желтые соцветия, поэтому его сложно спутать с чем-то другим. Это растение неприхотливо, поэтому вы с легкостью можете выращивать его в саду или даже дома на подоконнике. В качестве полезного сырья используются побеги и соцветия. Вы можете заготавливать их впрок, но собирать только во время цветения.

Зверобой полезен в живом, высушенном виде, из него делают отвары, настои, его добавляют в чай. Эта трава улучшает обмен веществ, оказывает противомикробное и противовоспалительное воздействие. Также эта трава может притуплять боли, снимать отеки.

В целом зверобой обладает тонизирующим действием. Его употребление помогает переносить стресс, снимать напряжение. Считается, что зверобой замедляет старение клеток. Чаще всего из зверобоя делают настой. Это самая лучшая форма его употребления.

Все это возможно благодаря химическому составу зверобоя. Это растение содержит витамины группы А, С, Е и Р. В зверобое есть такие полезные вещества, как цинк, железо, марганец, калий, никотиновая и аскорбиновая кислоты.

С этой травой стоит быть осторожнее, ведь она противопоказана беременным женщинам и детям. Зверобой обладает огромным списком противопоказаний, поэтому его стоит употреблять с большой осторожностью абсолютно всем. Лучше проконсультироваться со специалистом.

Зверобой применяют даже в кулинарии в качестве самостоятельной приправы к мясу, а также в качестве одного из важнейших компонентов в пряных смесях. Его используют при изготовлении горячительных напитков.

Использование зверобоя в магии

Издревле считалось, что зверобой помогает установить защиту для дома от негатива и злых духов. Для этого необходимо положить его сухие листья, стебли и цветки в мешочек и повесить на входную дверь со стороны улицы. Если вы живете в квартире, то можно сделать это изнутри.

Окуривание сухим зверобоем помещения помогает усилить шестое чувство, обрести или усилить дар предсказания. Также запах зверобоя и его дым усиливают проницательность человека, его умение отличать плохих людей от хороших.

Если разбросать зверобой по огороду или участку, то вашему дому не страшны будут ненастья: гроза, наводнения, ветер.

Эфирное масло на основе зверобоя можно втирать в кожу. Нужно всего пару капель, чтобы ощутить прилив сил. Можно зажигать ароматическую лампу с таким маслом или принимать теплую ванну с эфирным маслом зверобоя. Это поможет вам побороть усталость, стать более продуктивными, избавиться от дурных мыслей.

Зверобой в кармане помогает меньше уставать при физических нагрузках. В целом наличие соцветий и побегов зверобоя рядом повышает тонус человека. Взятый с собой на важное совещание или собеседование зверобой повышает уверенность и дарует человеку смелость.

Зверобой можно класть в комнате младенца, чтобы он лучше спал и меньше плакал, капризничал.