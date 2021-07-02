Полина Гагарина, Надежда Оболенцева, Светлана Ходченкова, Екатерина Варнава на премьере балета "Чайка" в Большом театре
Вчера на сцене Большого театра состоялась премьера балета "Чайка", поставленного по известной пьесе А. П. Чехова. Режиссером новой постановки выступил Александр Молочников, за хореографию отвечал Юрий Посохов, а композитором стал Илья Демуцкий.
Среди первых зрителей вчера были Светлана Ходченкова, Полина Гагарина, Надежда Оболенцева, Софья Капкова и, конечно, возлюбленная Молочникова Екатерина Варнава.
В балете задействованы ведущие артисты труппы, впрочем, идти постановка будет с несколькими составами. В день премьеры ведущие роли Аркадиной и Треплева исполнили Светлана Захарова и Артем Овчаренко. Но зрители галерки, забывшие бинокли, вполне могли посчитать, что на сцене Сергей Полунин, главный бунтарь балетного мира.
Размашистые татуировки на голом торсе Овчаренко, подводка глаз, а также костюмы, состоящие в том числе из косухи и майки-алкоголички, вполне могли ввести в заблуждение даже насмотренных балетоманов. Уж очень знакомым — до слез, пролитых над видео под песню Hozier, вышел образ — что визуально, что по хореографии.
Впрочем, пока на галерке еще щурились и сверялись с программкой, в первых рядах уже постили восторженные сторис, щедро приправленные хештегами #браво и #гениально.
Огромное спасибо режиссеру за актуальность и трепетность этой серьезной большой работы,
— написала Полина Гагарина.
Стоит отметить, что Молочников не первый, кто сделал из пьесы Чехова балет. В 1980 году состоялась премьера "Чайки" с Майей Плисецкой (она также выступила хореографом постановки) на музыку Родиона Щедрина, а за костюмы балерины отвечал Пьер Карден.