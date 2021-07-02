Полина Гагарина, Надежда Оболенцева, Светлана Ходченкова, Екатерина Варнава на премьере балета "Чайка" в Большом театре

Вадим Карасев

Вчера на сцене Большого театра состоялась премьера балета "Чайка", поставленного по известной пьесе А. П. Чехова. Режиссером новой постановки выступил Александр Молочников, за хореографию отвечал Юрий Посохов, а композитором стал Илья Демуцкий.

Среди первых зрителей вчера были Светлана Ходченкова, Полина Гагарина, Надежда Оболенцева, Софья Капкова и, конечно, возлюбленная Молочникова Екатерина Варнава.





Надежда ОболенцеваСветлана ХодченковаЕкатерина Варнава и Александр МолочниковИлья Демуцкий, Софья Капкова и Юрий ПосоховЕкатерина Варнава, Александр Молочников и Полина Гагарина среди гостей

В балете задействованы ведущие артисты труппы, впрочем, идти постановка будет с несколькими составами. В день премьеры ведущие роли Аркадиной и Треплева исполнили Светлана Захарова и Артем Овчаренко. Но зрители галерки, забывшие бинокли, вполне могли посчитать, что на сцене Сергей Полунин, главный бунтарь балетного мира.





Артем Овчаренко

Размашистые татуировки на голом торсе Овчаренко, подводка глаз, а также костюмы, состоящие в том числе из косухи и майки-алкоголички, вполне могли ввести в заблуждение даже насмотренных балетоманов. Уж очень знакомым — до слез, пролитых над видео под песню Hozier, вышел образ — что визуально, что по хореографии.





Впрочем, пока на галерке еще щурились и сверялись с программкой, в первых рядах уже постили восторженные сторис, щедро приправленные хештегами #браво и #гениально.

Огромное спасибо режиссеру за актуальность и трепетность этой серьезной большой работы,

— написала Полина Гагарина.





Александр МолочниковСветлана ЗахароваАнна Тихомирова и Светлана Захарова













Надежда Оболенцева и Софья Капкова

Стоит отметить, что Молочников не первый, кто сделал из пьесы Чехова балет. В 1980 году состоялась премьера "Чайки" с Майей Плисецкой (она также выступила хореографом постановки) на музыку Родиона Щедрина, а за костюмы балерины отвечал Пьер Карден.