Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Новости на сегодня » Полина Гагарина, Надежда Оболенцева, Светлана Ходченкова, Екатерина Варнава на премьере балета "Чайка" в Большом театре

Полина Гагарина, Надежда Оболенцева, Светлана Ходченкова, Екатерина Варнава на премьере балета "Чайка" в Большом театре

Полина Гагарина, Надежда Оболенцева, Светлана Ходченкова, Екатерина Варнава на премьере балета "Чайка" в Большом театре

Вчера на сцене Большого театра состоялась премьера балета "Чайка", поставленного по известной пьесе А. П. Чехова. Режиссером новой постановки выступил Александр Молочников, за хореографию отвечал Юрий Посохов, а композитором стал Илья Демуцкий.

Среди первых зрителей вчера были Светлана Ходченкова, Полина Гагарина, Надежда Оболенцева, Софья Капкова и, конечно, возлюбленная Молочникова Екатерина Варнава.


Надежда Оболенцева
Светлана Ходченкова
Екатерина Варнава и Александр Молочников
Илья Демуцкий, Софья Капкова и Юрий Посохов
Екатерина Варнава, Александр Молочников и Полина Гагарина среди гостей

В балете задействованы ведущие артисты труппы, впрочем, идти постановка будет с несколькими составами. В день премьеры ведущие роли Аркадиной и Треплева исполнили Светлана Захарова и Артем Овчаренко. Но зрители галерки, забывшие бинокли, вполне могли посчитать, что на сцене Сергей Полунин, главный бунтарь балетного мира.


Артем Овчаренко

Размашистые татуировки на голом торсе Овчаренко, подводка глаз, а также костюмы, состоящие в том числе из косухи и майки-алкоголички, вполне могли ввести в заблуждение даже насмотренных балетоманов. Уж очень знакомым — до слез, пролитых над видео под песню Hozier, вышел образ — что визуально, что по хореографии.


Впрочем, пока на галерке еще щурились и сверялись с программкой, в первых рядах уже постили восторженные сторис, щедро приправленные хештегами #браво и #гениально.

Огромное спасибо режиссеру за актуальность и трепетность этой серьезной большой работы,

— написала Полина Гагарина.


Александр Молочников
Светлана Захарова
Анна Тихомирова и Светлана Захарова




Надежда Оболенцева и Софья Капкова

Стоит отметить, что Молочников не первый, кто сделал из пьесы Чехова балет. В 1980 году состоялась премьера "Чайки" с Майей Плисецкой (она также выступила хореографом постановки) на музыку Родиона Щедрина, а за костюмы балерины отвечал Пьер Карден.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Новый флешмоб: девушки-специалисты по кибербезопасности раздеваются в соцсетях в защиту коллеги
Новый флешмоб: девушки-специалисты по кибербезопасности раздеваются в
Олегу Смолину присвоено звание почетного профессора МПГУ
Олегу Смолину присвоено звание почетного профессора МПГУ
В России в 2020 году число детей-сирот сократилось на семь процентов по сравнению с предыдущим годом
В России в 2020 году число детей-сирот сократилось на семь процентов
В Казахстане растет число школьников, которые учатся на русском языке
В Казахстане растет число школьников, которые учатся на русском языке
В астраханских школах создается цифровая образовательная среда
В астраханских школах создается цифровая образовательная среда
Подписан закон о зачислении в одну школу братьев и сестёр независимо от их прописки
Подписан закон о зачислении в одну школу братьев и сестёр независимо
В Москве для выпускников 9-х и 11-х классов пройдет онлайн-фестиваль «ПрофиФест»
В Москве для выпускников 9-х и 11-х классов пройдет онлайн-фестиваль
В новочебоксарском «Кванториуме» стартовал проектный интенсив «Архитектура будущего»
В новочебоксарском «Кванториуме» стартовал проектный интенсив
Грузовики для армии: скандальное дело о закупках дошло до суда
Грузовики для армии: скандальное дело о закупках дошло до суда
В поисках высокотемпературных сверхпроводников ученые исследовали тройные гидриды лантана и иттрия
В поисках высокотемпературных сверхпроводников ученые исследовали
Литовцев поймали на воровстве еды у американских военных
Литовцев поймали на воровстве еды у американских военных
В рязанских детских лагерях идут занятия по финансовой грамотности
В рязанских детских лагерях идут занятия по финансовой грамотности

Топ на сегодня

Кремль назвал главный критерий попадания в список недружественных стран
Кремль назвал главный критерий попадания в список недружественных
Принцы Уильям и Гарри открыли памятник принцессе Диане в Лондоне
Принцы Уильям и Гарри открыли памятник принцессе Диане в Лондоне
Какого числа праздник Ивана Купалы в 2021 году
Какого числа праздник Ивана Купалы в 2021 году
Модный бунт: 15 раз, когда принцесса Диана бросала вызов королевскому дресс-коду
Модный бунт: 15 раз, когда принцесса Диана бросала вызов королевскому
Анастасия Решетова призналась, что никогда не выйдет замуж за мужчину без денег
Анастасия Решетова призналась, что никогда не выйдет замуж за мужчину

Еще по теме

Роман Абрамович, Юлия Пересильд, Ксения Собчак, Иван Ургант и все-все-все на премьере балета "Нуреев" Кирилла Серебренникова
В Большом театре прошла репетиция скандального балета "Нуреев": подробности в эксклюзивном комментарии зрителя
Екатерина Варнава, Любовь Толкалина, Ингеборга Дапкунайте и другие на премьере аудиоспектакля в Москве
Екатерина Варнава напугала поклонников своим внешним видом (фото)