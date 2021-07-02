Правила предоставления выплат на жильё сотрудникам полиции уточнят

Влада Некрасова

Тема: Постановления правительства

01:07 Автор: Светлана Заверняева

Сотрудников правоохранительных органов могут снять с учёта нуждающихся в жилье после совершения ими сделок с жилыми помещениями, которые привели к уменьшению размера общей площади. Такие правила вступают в силу 2 июля.

Правительственное постановление уточняет правила предоставления сотрудникам ОВД единовременных выплат на приобретение или строительство жилья. Теперь при определении общей площади жилого помещения учитываются действия и гражданско-правовые сделки с жилыми помещениями, которые привели к уменьшению размера общей площади или отчуждению жилых помещений, принадлежащих на праве собственности сотруднику силовых органов и членам его семьи. Как следует из документа, в случае изменения жилищных условий основания получения выплаты утрачиваются.

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Также постановлением предусмотрена постановка на учет для получения выплаты членов семьи и родителей погибших (умерших) сотрудников войск национальной гвардии.

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