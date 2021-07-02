Прокуратура просит запретить Google пропаганду деятельности зацеперов

Алексей Вольцев

08:50 Автор: Марьям Гулалиева

Источник: ТАСС

Московско-Курская транспортная прокуратура попросила Мещанский суд столицы запретить компании Google размещать в свободном доступе информацию, пропагандирующую деятельность зацеперов, заседание назначили на 28 июля. Об этом сообщает в пятницу ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Зацепинг — это способ передвижения на поездах и другом транспорте с внешней стороны. Например, зацепер может ехать на крыше, на открытых переходных и тормозных площадках, с боковых или торцевых сторон вагонов. Это опасно как для самих зацеперов, так и для пассажиров и водителей транспортных средств. В частности, при экстренном торможении либо иных обстоятельствах, препятствующих стабильному движению общественного транспорта. Сейчас административная ответственность за зацепинг ограничивается штрафом в размере 100 рублей.

«В ходе проверки истцом были установлены нарушения законодательства у ответчика, выразившиеся в размещении информации, пропагандирующей деятельность зацеперов. Рассмотрение назначено на 28 июля», — заявила пресс-секретарь Мещанского суда Юлия Котомина.

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В судебной карточке дела в качестве административного истца указан заместитель Московско-Курского транспортного прокурора, а ответчика — Google LLC. Котомина сообщила, что истец требует признать выявленную надзорным ведомством информацию запрещённой к размещению в свободном доступе.

В июне в Госдуму внесли законопроект, обязывающий соцсети удалять информацию о самодельном изготовлении бомб и огнестрельного оружия. Также предлагается ввести внесудебную блокировку интернет-ресурсов, распространяющих «публичное оправдание противоправных действий, направленных против жизни, здоровья, свободы граждан».

#суд #интернет

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