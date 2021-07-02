Путин отменил подачу налоговой декларации при продаже недорогой недвижимости

Влада Некрасова

22:05 Автор: Жанна Звягина

Президент Владимир Путин подписал закон, который освобождает граждан в ряде случаев от подачи налоговой декларации 3-НДФЛ после продажи недвижимости. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Речь идет о сделках по продаже имущества, находившегося в собственности менее минимального предельного срока владения, при условии превышения суммы налоговых вычетов при продаже — 250 000 рублей или одного миллиона рублей — над соответствующими доходами. Минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества составляет три года либо пять лет в зависимости от условий владения.

Так, миллион рублей — максимальная сумма налогового вычета при продаже жилых домов, квартир, дач, земельных участков, а 250 000 — максимальная сумма, на которую может быть уменьшен доход при продаже гаражей, автомобилей и нежилых помещений.

Кроме того, закон уточняет порядок передачи банками в налоговые органы информации о суммах, а также выплаченных физическим лицам процентов по вкладам в банках, которые располагаются на территории России.

На прошлой неделе законопроект одобрил Совет Федерации, а в середине июня депутаты Госдумы его приняли в третьем чтении.

В ЛДПР предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья

Ранее в пятницу Путин также подписал закон, освобождающий от налога на добавленную стоимость некоторые предприятия общепита.

#недвижимость #налоги

92