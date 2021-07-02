Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россия запустила на орбиту еще три десятка спутников OneWeb

Россия запустила на орбиту еще три десятка спутников OneWeb

"Роскосмос" заявил об успешном запуске ракеты "Союз-2.1б", которая выведет на орбиту 36 космических аппаратов OneWeb. Государственная корпорация опубликовала в Twitter видео запуска.

"С космодрома Восточный выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и партией из 36 спутников связи компании OneWeb на борту", — сообщили в пресс-службе.

Пропустили сегодняшний пуск? Посмотрите основные его моменты! 🚀

Выведение космических аппаратов #OneWeb обеспечивается на орбиту высотой 450 км, после они самостоятельно выводятся в 12 заданных плоскостей pic.twitter.com/YfbWUy2kQd

— РОСКОСМОС (@roscosmos) July 1, 2021

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. "Роскосмос" планирует в 2021 году провести всего десять пусков с космическими аппаратами этой серии.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Россия запустила на орбиту еще три десятка спутников OneWeb
Россия запустила на орбиту еще три десятка спутников OneWeb
Полезные свойства зверобоя и сферы его применения
Полезные свойства зверобоя и сферы его применения
Вышел первый тизер "Золушки" с гендерно нейтральной феей в исполнении Билли Портера
Вышел первый тизер "Золушки" с гендерно нейтральной феей в
В Турции объяснили причины появления эсминца Defender в Черном море
В Турции объяснили причины появления эсминца Defender в Черном море
Что нельзя делать напротив зеркала: приметы и обычаи
Что нельзя делать напротив зеркала: приметы и обычаи
Моника Беллуччи на прогулке с дочерьми Девой и Леони в Портофино
Моника Беллуччи на прогулке с дочерьми Девой и Леони в Портофино
СМИ: налоговая заблокировала банковские счета МакSим, находящейся в коме
СМИ: налоговая заблокировала банковские счета МакSим, находящейся в
Джефф Безос возьмет с собой в космос 82-летнюю бабушку
Джефф Безос возьмет с собой в космос 82-летнюю бабушку
Звезда "Игры престолов" Роуз Лесли приступила к съемкам нового сериала через четыре месяца после родов
Звезда "Игры престолов" Роуз Лесли приступила к съемкам
Магические свойства серебра
Магические свойства серебра
Какого числа праздник Ивана Купалы в 2021 году
Какого числа праздник Ивана Купалы в 2021 году
В Украине введут электронные гарантийные талоны на технику
В Украине введут электронные гарантийные талоны на технику

Топ на сегодня

Школа в Новокузнецке, на состояние которой пожаловалась жительница Новокузнецка Президенту, будет полностью отремонтирована
Школа в Новокузнецке, на состояние которой пожаловалась жительница
"Я чертова выжившая": Мэрилина Мэнсона обвинили в торговле людьми и антисемитских оскорблениях
"Я чертова выжившая": Мэрилина Мэнсона обвинили в торговле
Раскрыты масштабы обогащения российских миллиардеров в 2021 году
Раскрыты масштабы обогащения российских миллиардеров в 2021 году
Во Владимирской области в рамках «Десятилетия детства» полицейские проводят профилактические мероприятия
Во Владимирской области в рамках «Десятилетия детства» полицейские
Российские школьники получили шесть медалей на VII Балтийской олимпиаде
Российские школьники получили шесть медалей на VII Балтийской

Еще по теме

Первая отправка спутников OneWeb с Байконура намечена на 30 января
Запуск спутников OneWeb «Союзом» отложили после инцидента с Egyptsat-A
На Восточном впервые за 2020 год состоялся пуск ракеты
OneWeb отложила пуск спутников из-за «аномалии» с ракетой России