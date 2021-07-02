Россия запустила на орбиту еще три десятка спутников OneWeb

Вадим Карасев

"Роскосмос" заявил об успешном запуске ракеты "Союз-2.1б", которая выведет на орбиту 36 космических аппаратов OneWeb. Государственная корпорация опубликовала в Twitter видео запуска.

"С космодрома Восточный выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и партией из 36 спутников связи компании OneWeb на борту", — сообщили в пресс-службе.

Пропустили сегодняшний пуск? Посмотрите основные его моменты! 🚀



Выведение космических аппаратов #OneWeb обеспечивается на орбиту высотой 450 км, после они самостоятельно выводятся в 12 заданных плоскостей pic.twitter.com/YfbWUy2kQd

— РОСКОСМОС (@roscosmos) July 1, 2021

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. "Роскосмос" планирует в 2021 году провести всего десять пусков с космическими аппаратами этой серии.