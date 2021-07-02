Сергей Безруков станет отцом в пятый раз

Вадим Карасев

Совсем скоро в семье 47-летнего Сергея Безрукова и 37-летней Анны Матисон случится очередное пополнение. Этой новостью актер поделился со своими поклонниками сам, опубликовав в своем инстаграме снимок с беременной супругой. На фото Сергей радостно улыбается и гладит уже довольно большой живот Анны.

Привет из Сочи, дорогие мои, хорошие! Сегодня День режиссера... И мы работаем! Снимаем кино,

— подписал фото с возлюбленной Безруков.





Сергей Безруков и Анна Матисон

Со скорым рождением малыша Сергея и Анну сразу же принялись поздравлять их звездные коллеги. В комментариях отметились Дарья Мороз, Алика Смехова, Марина Зудина и не только. По-настоящему удивилась этой новости Елизавета Боярская:

Вот это вы даете, товарищи! Ну какие молодцы!





Сергей Безруков и Анна Матисон с дочерью Машей и сыном Степаном

Для Сергея и Анны этот малыш станет третьим общим ребенком: в браке они уже воспитывают четырехлетнюю дочь Машу и двухлетнего сына Степана. У Безрукова также есть двое детей от предыдущих отношений с актрисой Кристиной Смирновой — 13-летняя дочь Саша и 10-летний сын Иван.





Сергей Безруков с женой Анной Матисон, сыном Иваном и дочерью Сашей

Несколько лет Сергей скрывал от общественности факт наличия старших детей, а известно об этом стало только в 2013 году. Саша и Иван не живут со своим звездным отцом, однако актер проводит с ними достаточно много времени и иногда даже выводит их в свет.

Многодетный отец не скрывает, что именно в семье находит отдушину. По словам актера, после появления на свет детей приоритеты в его жизни сильно изменились. Теперь он постоянно спешит домой после работы, чтобы поскорее увидеться с женой и наследниками.





Сергей Безруков с сыном Степаном и дочерью Машей

Я счастлив, что меня всегда ждут дома. Это главное. Работа, карьера, будничная суета — это все преходящее. Причем неважно, кто ты — известный артист или рядовой менеджер. Семья, любовь — вот что важно. Жена, дети — их улыбки даже на расстоянии способны снять любую усталость! Главное, чтобы у них все было хорошо. В этом счастье!

— убежден Сергей.





Анна Матисон и Сергей Безруков