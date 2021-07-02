Шмелева: "Проявившие ответственность и неравнодушие на "Прямой линии" люди способны стать народными представителями"

Вадим Карасев

Обратившиеся на "Прямую линию" с Президентом России люди взяли на себя ответственность и обозначили актуальные для страны проблемы, показав, что могут быть даже избраны в качестве народных представителей, в том числе на муниципальном уровне власти, считает сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель центра "Сириус" Елена Шмелева.

"Мы своими глазами видели, что люди разбираются в вопросах, о которых они заявляют. Причем не поверхностно. Это не жалобы – это глубокое знание вопроса. Соответственно, есть люди, которые занимаются делом, решением проблем. Им, во-первых, надо дать возможность и дальше заниматься этим, но в интересах уже широкого круга, помогать, обеспечивать открытость и здесь, конечно, может помочь ОНФ. И, во-вторых, им надо дать возможность избираться. Они начнут уже помогать на другом уровне", – отметила она.

Шмелева отметила, что опыт и знания позволят решить озвученные ими проблемы.

"И здесь мы переходим к ценностному основанию, которое видели в историях тех, кто общался с Президентом. Я говорю о желании и готовности людей взять на себя ответственность. Потому что у них есть знание, навыки и опыт. И в этом отражается задача нашей системы образования: учить, скажем, инженеров, которые понимают и как строить, и как работает водопровод, и заодно управленческих инженеров, которые знают, как выстроить эти процессы, чтобы они давали нужный результат, а не позорный. Но в основе этого – умение брать на себя ответственность, как раз то, о чем всегда говорит Президент", – подчеркнула Шмелева.

