Слуцкий: одобрив закон о коренных народах, Украина нарушила международные обязательства

Анастасия Иванова

00:49 Автор: Жанна Звягина

Одобрив закон о коренных народах Украины, Верховная Рада нарушила целый ряд международных обязательств, написал в своем Telegram-канале в четверг председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Украинские власти, к сожалению, невзирая ни на что, продолжают продвигать националистическую идеологию на законодательном уровне. Подобными шагами Киев сам отдаляет от себя республики Донбасса и делает крайне затруднительным внутриукраинское урегулирование», — написал депутат.

По его словам, одобрив закон, украинские депутаты нарушили целый ряд международных обязательств, включая Декларацию ООН о правах коренных народов, Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Международный пакт о гражданских и политических правах и Рамочную конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств.

Затулин: украинский закон о коренных народах приведёт к череде конфликтов

Верховная Рада приняла закон о коренных народах 1 июля. Его разработал президент Украины Владимир Зеленский. Документ определяет коренные народы как «автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы, осознаёт себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе её населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины».

Ранее в четверг вице-спикер Госдумы Петр Толстой пообещал, что принятый Верховной Радой закон о коренных народах не останется без ответа.

#коренные народы #Украина

Ещё материалы: Леонид Слуцкий

889