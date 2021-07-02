СМИ: налоговая заблокировала банковские счета МакSим, находящейся в коме

Вадим Карасев

Налоговая служба заблокировала банковские счета 38-летней певицы МакSим в минувшем мае, сообщает "Комсомольская правда".

По данным издания, МакSим не предоставила налоговую декларацию в контролирующие органы. В результате этого все переводы и операции были временно приостановлены.

Стоит отметить, популярная исполнительница продолжает пребывать в медикаментозной коме уже вторую неделю.



По данным Life, МакSим могла контактировать с охранником, у которого подтвердился коронавирус.

Как отмечает издание, почувствовавшая себя плохо исполнительница несколько дней пыталась лечиться самостоятельно, когда у нее резко поднялась температура.

Артистка якобы могла принимать антибиотики и противовирусные препараты, в результате чего следы инфекции, вероятно, смылись со слизистой. Хотя тесты в настоящее время показывают отрицательный результат, по медицинским показателям у МакSим именно CoViD-19, сообщают СМИ.



Как отмечается, исполнительница была госпитализирована только на четвертый день ее болезни. Тогда у звезды уже были мешавшая спать одышка, кашель и высокая температура.



По данным источника, МакSим диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию. В реанимации артистка находится с 23 июня, ее состояние остается крайне тяжелым. В частности, зрачки пациентки плохо реагируют на внешние раздражители, в крови зафиксирована низкая сатурация, а также наблюдается интоксикация организма.

Врачи считают, что выздоровление МакSим будет чудом, отмечает источник, в то же время даже тогда не исключаются осложнения после болезни.

До этого в Сети появились слухи, что медики якобы были вынуждены перевести МакSим на ЭКМО (экстракорпоральную мембранную оксигенацию). Представитель артистки прокомментировала эти сплетни.

"У меня нет такой информации, я бы не стала доверять источникам, разместившим эту информацию, так как это желтая пресса, а не официальное заявление. Сейчас состояние Марины оценивается как крайне тяжелое, прошу понять позицию семьи и близких: каждый человек имеет право на приватность, несмотря на то, что является публичным лицом. Есть понятие "медицинская тайна", хоть это невозможно в наши дни", — цитирует источник RT.

По словам представителя певицы, появляющаяся в Сети информация — "либо спекуляции, либо слитая информация от людей, которые продадут собственных родителей за копейки".



Как писал NEWSTES, Петр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом, у него поражение легких 87%.