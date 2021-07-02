Сооснователь Rockstar Games открыл новую студию

Влада Некрасова

Сооснователь Rockstar Games Дэн Хаузер открыл студию Absurd Ventures in Games. Офис компании зарегистрирован в городе Алтринчем, Великобритания. Хаузер выступает главой, продюсером и творческим руководителем студии.Напомним, что Хаузер покинул Rockstar Games в прошлом году. Вскоре после релиза Red Dead Redemption 2 он взял длительный отпуск, но позже решил уйти из компании.Хаузер был творческим руководителем и сценаристом Rockstar. Он работал над играми серий Grand Theft Auto и Red Dead Redemption, а также над Bully, Max Payne 3 и другими проектами студии.