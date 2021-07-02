В астраханских школах создается цифровая образовательная среда

Анастасия Иванова

В астраханских школах создается цифровая образовательная среда, за два года полностью обновлена материально-техническая база в 64 школах, сообщает Управление пресс-службы и информации Администрации губернатора Астраханской области.

Образовательные организации получили ноутбуки и МФУ для управленческого персонала, компьютерное и мультимедийное оборудование, интерактивные комплексы для оснащения учебных классов.

В рамках нацпроекта «Образование» с 2019 года Астраханская область принимает участие в эксперименте по созданию цифровой образовательной среды. Еще 66 школ стали участниками проекта в 2021 году.

В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» школы также получают высокоскоростной доступ в интернет. На сегодняшний момент к нему подключены 100% образовательных организаций региона, из них 75% посредством оптоволоконных сетей. Во всех государственных и муниципальных образовательных организациях функционирует зона свободного доступа к интернету по технологии Wi-Fi на скорости до 100 мегабайт в секунду.

Во всех школах региона используют электронный дневник и журнал успеваемости.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.