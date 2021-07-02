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В ФК "Алания" сделали заявление после того, как футболист клуба Хубулов оскорбил теннисистку Касаткину

В ФК "Алания" сделали заявление после того, как футболист клуба Хубулов оскорбил теннисистку Касаткину

Футбольный клуб "Алания" извинился за поведение своего игрока Владимира Хубулова, который оскорбил теннисистку Дарью Касаткину в соцсетях. Теперь в отношении спортсмена начата служебная проверка.

"Футбольный клуб всегда выступал за строгое соблюдение норм морали и этики. Нам не чужды спортивная солидарность и профессиональное уважение к представителям всех видов спорта. От имени всего клуба приносим извинения лично Дарье Касаткиной, членам её семьи и команды, а также болельщикам", - говорится в официальном заявлении ФК.

Касаткина уступила в матче второго круга Уимблдона латвийской спортсменке Елене Остапенко. Недовольный её игрой владикавказский футболист оскорбил девушку, отправив ей нецензурное сообщение в Instagram. Чемпионка опубликовала скриншот переписки на своей странице, придав огласке произошедшее.

Ранее Ruposters писал, что на этот инцидент уже отреагировали представители Российского футбольного союза.

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По материалам: uposters.ru

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