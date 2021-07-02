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В Казахстане растет число школьников, которые учатся на русском языке

В Казахстане растет число школьников, которые учатся на русском языке

В Казахстане растет число школьников, которые учатся на русском языке, оно составляет 1,1 миллиона человек, сообщает «Российская газета».

Это почти на треть больше, чем в 2014 году.

Согласно статистике, больше всего детей посещают русскоязычные учебные заведения в Алма-Ате и Нур-Султане. Однако по-прежнему востребованнее всего образование на русском языке в узбекской диаспоре, которая постоянно растет.

Издание отмечает со ссылкой на Министерство образования Казахстана, что в стране работают почти 7 тысяч школ. Из них чуть больше половины организуют преподавание только на казахском языке. Около 16% учебных заведений предлагают образование на русском, около 30% – на двух языках.

# Общество
По материалам: edu.ru

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