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В Краснодарском крае обсудили вопросы организации школьного питания в новом учебном году

В Краснодарском крае обсудили вопросы организации школьного питания в новом учебном году

В Министерстве образования, науки и молодежной политики Краснодарского края прошло совещание по вопросам организации горячего питания в школах региона.

«В нем приняли участие главный федеральный инспектор по Краснодарскому краю Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Алексей Ермаков, министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева и юрист 1-го класса отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Краснодарского края Никита Сердюк», – уточняется в информационном релизе пресс-службы министерства.

В онлайн-режиме к совещанию подключились руководители муниципальных управлений образованием и представители родительской общественности.

Родители школьников высказали свои предложения по повышению качества питания в школах региона и предложили провести встречи с организаторами питания перед началом нового учебного года, чтобы продегустировать блюда из меню и обсудить сотрудничество по контролю за качеством продукции, поставляемой в образовательные организации.

Предложения родителей из всех городов и районов Краснодарского края соберут и проанализируют в министерстве, после этого будет выработан комплекс мер по совершенствованию организации питания в школьных столовых.

# Общество
По материалам: edu.ru

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