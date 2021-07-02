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В Курганской области организуют занятия для детей из малообеспеченных семей

В Курганской области организуют занятия для детей из малообеспеченных семей

Для детей из семей с низким доходом в Курганской области в семи областных культурно-образовательных центрах были открыты группы кратковременного пребывания. Об этом сообщает пресс-служба Департамента образования и науки Курганской области.

«При финансовом содействии Фонда поддержки детей для оснащения групп было закуплено игровое оборудование, инвентарь и мебель. В настоящее время под присмотром педагогов находятся более 200 детей из 113 малоимущих семей Макушинского, Шумихинского муниципальных округов, Сафакулевского, Варгашинского, Звериноголовского, Катайского и Кетовского районо», – указано в информационном релизе.

В группах кратковременного пребывания для ребят организованы развивающие занятия, культурно-досуговые мероприятия и праздники, посвященные государственным и другим значимым датам.

«В тех культурно-образовательных центрах, где нет возможности организовать группу кратковременного пребывания, а также в малых деревнях, удаленных от районного центра, осуществляется педагогический патронаж. Педагог организует занятия с ребенком на дому по графику, который согласуется с родителями. За последние полгода патронажем и деятельностью семейных клубов было охвачено 133 ребенка в возрасте до 7 лет. Для них проведено более 400 индивидуальных развивающих занятий на дому», – рассказала директор Центра помощи детям Елена Саможена.

# Общество
По материалам: edu.ru

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