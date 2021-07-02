В Курской области продолжается ремонт школьных спортзалов

Влада Некрасова

В десяти школах Курской области, расположенных в сельской местности, проводится ремонт спортзалов. Об этом сообщает пресс-служба Комитета образования и науки региона.

В новом учебном году здесь будут заниматься более 2200 ребят.

В спортзалах установят новые двери и окна, обновят полы, систему электроснабжения и электроосвещения, отремонтируют раздевалки и тренерские комнаты.

Также будет закуплен новый инвентарь для занятий различными видами спорта.

С сентября здесь будут проводиться не только уроки физкультуры, но и заработают спортклубы.

Работы по ремонту спортзалов проводятся в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».