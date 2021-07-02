В Курской области продолжается ремонт школьных спортзалов
В десяти школах Курской области, расположенных в сельской местности, проводится ремонт спортзалов. Об этом сообщает пресс-служба Комитета образования и науки региона.
В новом учебном году здесь будут заниматься более 2200 ребят.
В спортзалах установят новые двери и окна, обновят полы, систему электроснабжения и электроосвещения, отремонтируют раздевалки и тренерские комнаты.
Также будет закуплен новый инвентарь для занятий различными видами спорта.
С сентября здесь будут проводиться не только уроки физкультуры, но и заработают спортклубы.
Работы по ремонту спортзалов проводятся в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».