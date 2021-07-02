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В Липецке откроют новый «Кванториум»

В Липецке откроют новый «Кванториум»

На базе липецкой школы № 18 будет создан новый «Кванториум». Об этом сообщает пресс-служба Управления образования и науки региона.

Обучаться здесь смогут ребята в возрасте от 5 до 18 лет, занятия проводятся по четырем направлениям: «Робототеника», «Хай-тек», «Естественно-научное» и «Биоквантум».

Чтобы оснастить школу всем необходимым и подготовить помещения к открытию технопарка, из федерального бюджета было выделено 20 млн рублей. На эти средства было закуплено новое оборудование: ноутбуки, техника для цифровых лабораторий по физике, химии, экологии и физиологии, станок лазерной резки, 3D-принтер, станция для обработки и прототипирования, цифровой микроскоп, аналитические весы, учебные модели роботов и разнообразные наборы для занятия робототехникой.

«Большое внимание мы уделяем развитию направления робототехники. Для этого на базе помещения площадью 130 квадратных метров на четвёртом этаже разместим зоны для лекций и практических занятий», – рассказывает директор школы Денис Шведун.

Школа имеет серьезный опыт работы в сфере робототехники – ученики, занимающиеся в профильном кружке, успешно выступают на соревнованиях федерального уровня с проектами, призванными сделать жизнь горожан более комфортной.

Кабинеты, в которых ребята будут изучать физику, химию и биологию, разместятся на первом этаже школы. Здесь же в рекреации оборудуют многофункциональную зону, где дети смогут играть в шахматы, общаться, отдыхать.

Создание «Кванториума» стало возможным благодаря федеральному проекту «Современная школа» национального проекта «Образование».

# Общество
По материалам: edu.ru

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