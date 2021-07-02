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В Москве для выпускников 9-х и 11-х классов пройдет онлайн-фестиваль «ПрофиФест»

В Москве для выпускников 9-х и 11-х классов пройдет онлайн-фестиваль «ПрофиФест»

В Москве для выпускников 9-х и 11-х классов пройдет онлайн-фестиваль «ПрофиФест», онлайн-встречи состоятся 3, 10 и 17 июля, сообщает Департамент образования и науки города Москвы.

Мероприятие проходит в рамках проекта «Профессиональная среда».

Для участников разработали специальную технологию, которая поможет взвешенно и обдуманно определиться с выбором будущей специальности. Для начала они пройдут дистанционное профориентационное тестирование. Затем можно будет принять участие в специальных программах и тренингах.   
Кроме того, абитуриенты узнают о самых востребованных профессиях и колледжах столицы, а также смогут побывать на индивидуальных профориентационных экспресс-консультациях. Завершится фестиваль подачей электронного заявления в любое понравившееся учебное заведение.

# Общество
По материалам: edu.ru

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