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В Москве задержали брата Елены Батуриной

В Москве задержали брата Елены Батуриной

В Москве задержан Виктор Батурин — старший брат одной из богатейших женщин России, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на его адвоката Татьяну Тонову, Батурин обвиняется в покушении на мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Свою вину предприниматель не признает. Сегодня суд изберет ему меру пресечения, Тонова полагает, что его арестуют.

По данным "Коммерсанта", задержание Батурина связано с событиями 2011 года, когда бизнесмен обратился в суд с иском о возврате ему 25% акций компании "Интеко", предоставив договор с подписью сестры. Документ подтверждал, что акции действительно принадлежат ему, а сестра должна выплатить за них рыночную компенсацию. Сама Батурина заявляла, что подпись не ее.

В 2011 году Батурин был приговорен к условному сроку за мошенничество с недвижимостью, а в 2013-м — к семи годам колонии и штрафу за мошенничество при продаже векселей "Интеко". В 2016-м суд заменил неотбытый срок Батурина штрафом.

В прошлогоднем рейтинге богатейших женщин России Forbes Елена Батурина занимала первую строчку с $1,3 млрд. В текущем рейтинге самых состоятельных россиян она 92-я.

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По материалам: uposters.ru

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