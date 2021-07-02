В МВД предложили порядок передачи служебных животных новым владельцам

Алексей Вольцев

20:13 Автор: Виктория Карташева

Источник: Regulation.gov.ru

В МВД предложили порядок передачи отработавших своё служебных собак и лошадей новым владельцам. Соответствующий ведомственный приказ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Авторы инициативы отмечают, что документ разработан с целью реализации положений закона об ответственном обращении с животными.

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Так, документ регулирует передачу лошадей и собак, которые уже не могут выполнять свои служебные обязанности в отделениях полиции, на безвозмездной или возмездной основе. После окончания службы таких животных, согласно правилам, должны передавать новым владельцам или отправлять в приют.

В первую очередь, их предлагается сотрудникам кинологических и кавалерийских органов внутренних дел.

Служебных собак необходимо передавать новым владельцам на безвозмездной основе. Сотрудник, который хочет забрать собаку домой, должен в течение пяти рабочих дней с момента признания, что животное не может продолжать службу, должен представить рапорт на имя руководителя территориального органа МВД.

Решение о передачи собаки могут принять руководители ФКУ «ЦКО МВД России», ЭКЦ МВД России, образовательных организаций системы МВД России, осуществляющих подготовку специалистов-кинологов для органов внутренних дел, а также руководители территориальных органов МВД России.

Если такого рапорта не поступит, информацию о животном направят в Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ МВД, а после разместят на специальном сайте, с помощью которого собаке найдут нового владельца. При этом информация о них должна находиться на сайте до момента передачи их новому владельцу или смерти.





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Такие же правила действуют и в отношении лошадей, служивших в кавалерийских подразделениях.

В случае с лошадьми решение о передаче должен в течение десяти рабочих дней со дня подачи сотрудником рапорта принять руководитель территориального органа МВД, в котором числится это животное.

Ранее 17 мая глава Российского государства Владимир Путин дал 12 поручений, связанных с ответственным обращением с животными, включая доработку законодательства в этой сфере, в частности внесение поправок, направленных на ведение учёта домашних питомцев и мониторинг состояния популяций бродячих животных.

Закон «Об ответственном обращении с животными» депутаты приняли в декабре 2018 года.

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В развитие основных положений закона уже принят ряд подзаконных актов, включая утверждённый перечень животных, запрещённых к содержанию, список потенциально опасных пород собак, требования к использованию животных в культурно-зрелищных целях, методические указания по работе с безнадзорными животными и организации приютов и ряд других.

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