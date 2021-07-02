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В новочебоксарском «Кванториуме» стартовал проектный интенсив «Архитектура будущего»

В новочебоксарском «Кванториуме» стартовал проектный интенсив «Архитектура будущего»

В новочебоксарском детском технопарке «Кванториум» Минпросвещения России стартовал проектный интенсив «Архитектура будущего», сообщает пресс-служба Правительства Чувашской Республики.

Ребятам предстоит в командах разработать собственный продукт, удовлетворяющий запросам и потребностям целевой аудитории.

Работу над проектом участники интенсива решили совместить с участием в конкурсе «Кванториада-2021». Кванториада – это командное соревнование интересующихся инженерным творчеством и изобретательством детей и подростков со всей России и других стран. Состязание отличается от других олимпиад и конкурсов тем, что в нем отсутствуют индивидуальные зачеты, работа ведется в проектном формате, а победителями становятся все команды, которые смогли преодолеть поставленные ограничения.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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