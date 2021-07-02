В подмосковных колледжах и техникумах предоставят почти 19,5 тысячи бюджетных мест

Лидия Мартынова

В подмосковных колледжах и техникумах предоставят почти 19,5 тысячи бюджетных мест, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

«Заявления уже подали около 20 тысяч абитуриентов. Всего в этом году выделено порядка 19,5 тысячи бюджетных мест», – сообщила заместитель председателя Правительства Московской области – министр социального развития Московской области Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что прием документов продлится до 15 августа, но до 10 августа на специальности со вступительными испытаниями.

«Документы в этом году можно подать дистанционно, через региональный портал госуслуг. Это легко и быстро, а главное – безопасно. Узнать весь перечень необходимых документов можно на сайте каждого колледжа или техникума в разделе «Абитуриенту». Также напоминаю, что у нас работает отличный портал для абитуриентов «Учись и работай в Подмосковье» – это площадка для всех желающих получить образование в одном из колледжей или вузов региона», – пояснила Ирина Каклюгина.