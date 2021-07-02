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В рязанских детских лагерях идут занятия по финансовой грамотности

В рязанских детских лагерях идут занятия по финансовой грамотности

В рязанских детских оздоровительных и пришкольных лагерях идут занятия по финансовой грамотности, сообщает Рязанское информационное агентство «7 новостей».

Ребятам предлагают изучить основы правильного потребительского поведения с помощью развлекательного контента. Деловая игра «Шаги к успеху» показывает, как вести семейный бюджет. Участники попадают в различные ситуации и в зависимости от нее тратят игровые деньги или получают их, знакомясь на практике с учетом доходов и расходов.

«Для разыгрывания сценария не нужен сложный реквизит или специальные знания. Достаточно одного игротехника и нескольких помощников из числа детей. А игровая форма позволяет закрепить знания, полученные на уроках финансовой грамотности», – сообщила эксперт рязанского отделения Банка России Анна Зотова.

«Шаги к успеху» – это часть интерактивного проекта Банка России «ДОЛ-игра», где представлено несколько сценариев, а также ребусы, загадки и другие не менее интересные задания. Воспользоваться разработками могут педагоги, волонтеры, организаторы детских оздоровительных лагерей.

# Общество
По материалам: edu.ru

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