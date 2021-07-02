В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно мыть продукты перед приготовлением

Влада Некрасова

10:26 Автор: Тамила Аскерова

Источник: Роспотребнадзор

Продукты перед приготовлением и употреблением в пищу следует мыть — соблюдение простых правил поможет избежать неприятных последствий и снизит риск различных заболеваний. Об этом сообщается в пятницу на сайте Роспотребнадзора.

Овощи и фрукты обязательно нужно мыть под проточной водой, причём необходимо промывать даже те, кожура которых несъедобная (например, бананы, мандарины). При очистке немытого фрукта есть риск перенести бактерии с кожуры на его съедобную часть.

Также нужно промывать рис и другие крупы — так с зёрен смоется лишний крахмал, пыль, шелуха и другие загрязнения. Лучше всего промывать крупу в большой кастрюле или миске. Продукт нужно залить водой, перемешать и слить воду, эту процедуру стоит повторить два-три раза.

Эксперты рассказали, как выбрать свежие яйца

Сырую рыбу, как и мясо, при достаточной термической обработке можно не мыть. Но моллюсков рекомендуется промывать, в них часто попадает песок и осколки раковин.

После промывания мяса птицы проточной водой следует тщательно почистить раковину, так как водопроводная вода недостаточно горячая, чтобы убить микроорганизмы, поэтому вредные бактерии попадают на кухонные поверхности. «При этом во время приготовления других продуктов на тех же поверхностях может произойти перекрёстное заражение, которое может вызвать кишечные инфекции», — говорится в сообщении.

Все бактерии с красного мяса смыть невозможно — некоторые из них находятся глубоко в мышечных волокнах. Принцип тот же, что с птицей и рыбой. Самый надёжный способ убить все бактерии в мясе — достаточная термическая обработка, то есть блюда из мяса надо готовить тщательно, так, чтобы температура внутри продукта была не ниже 85 градусов.

Свежую зелень — листья салата, петрушку, укроп, зелёный лук — нужно мыть не только перед едой, но и перед тем, как отправить её в холодильник. Специалисты ведомства обратили внимание, что раковину перед мытьём овощей и зелени необходимо вымыть с моющим средством, если до этого в ней мыли сырое мясо или рыбу.

Яйца рекомендуется хранить в холодильнике на отдельной полке, а мыть непосредственно перед приготовлением. Купленные в магазине грибы следует протирать чистой влажной тканью, а собранные самостоятельно нужно замочить в тёплой солёной воде на полчаса, после чего промыть проточной водой.

Ранее эксперты Роскачества дали рекомендации, как правильно выбирать и хранить куриные яйца, чтобы сохранить продукт свежим. Организация рекомендует при покупке продукта обращать внимание на срок изготовления, который должен быть указан на упаковке, и покупать яйца у производителя, географически расположенного недалеко от места продажи.

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