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В России в 2020 году число детей-сирот сократилось на семь процентов по сравнению с предыдущим годом

В России в 2020 году число детей-сирот сократилось на семь процентов по сравнению с предыдущим годом

Завершил работу IX Съезд руководителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан. Мероприятие, организованное Минпросвещения России, прошло в режиме онлайн-трансляции 1–2 июля. В работе съезда приняла участие Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Лариса Фальковская, информирует Минпросвещения России.

«С 1 сентября 2021 года должны быть внедрены рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы в образовательных организациях. Предлагаем организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, также внедрить программы семейного воспитания и календарные планы воспитательной работы. В первый день нашего съезда мы обсуждали вопрос адаптации примерной программы воспитания для этих организаций», – сказала Лариса Фальковская.

Она отметила, что значительно сократилась численность детей-сирот, состоящих на учёте и пока не устроенных в семьи, в Калмыкии, Карелии, Костромской, Белгородской, Тамбовской, Псковской, Магаданской областях. В целом более чем в 70 субъектах нашей страны детей-сирот в государственном банке данных стало меньше.

«Численность ежегодно выявляемых детей также сокращается. По итогам 2020 года по Российской Федерации выявлено 43 395 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что на 7% меньше, чем по итогам 2019 года», – добавила Директор Департамента.

Основной задачей он назвал обеспечение детей, вынужденно проживающих в организациях, возможностью научиться и поддерживать навыки самообслуживания и самостоятельного проживания, что станет залогом их успешной социализации и благополучной жизни.

Всего в работе съезда приняли участие более 600 человек. Они обсудили вопросы, связанные с дальнейшим совершенствованием деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях качественного улучшения жизни их воспитанников, повышения эффективности функционирования механизмов реализации, соблюдения и защиты прав и законных интересов детей, проживающих в организациях для детей-сирот. Особое внимание было уделено организации воспитательной работы, подготовке и реализации воспитательных программ в организациях для детей-сирот.

# Общество
По материалам: edu.ru

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