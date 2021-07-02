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В Североморске продолжается строительство новой школы

В Североморске продолжается строительство новой школы

В Североморске в рамках реализации национального проекта «Образование» продолжается строительство общеобразовательной средней школы на 1200 мест. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Мурманской области.

В настоящее время уже закуплена партия мебели для школьной столовой, завершена отделка санитарных комнат, установлены стеклопакеты во всех помещениях.

Выполняются работы по открытой спортивной площадке, на которой предусмотрено создание футбольного поля с искусственным газоном, беговыми дорожками, полосой препятствий и малыми архитектурными формами, также ведутся работы по благоустройству территории.

Строительство объекта планируется закончить до конца июля.

# Общество
По материалам: edu.ru

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