В Североморске продолжается строительство новой школы

Анастасия Иванова

В Североморске в рамках реализации национального проекта «Образование» продолжается строительство общеобразовательной средней школы на 1200 мест. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Мурманской области.

В настоящее время уже закуплена партия мебели для школьной столовой, завершена отделка санитарных комнат, установлены стеклопакеты во всех помещениях.

Выполняются работы по открытой спортивной площадке, на которой предусмотрено создание футбольного поля с искусственным газоном, беговыми дорожками, полосой препятствий и малыми архитектурными формами, также ведутся работы по благоустройству территории.

Строительство объекта планируется закончить до конца июля.