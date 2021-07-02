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В школы Вологодской области поступит новое оборудование

В школы Вологодской области поступит новое оборудование

В июле 12 школ Вологодской области получат новое компьютерное оборудование. Об этом сообщает пресс-служба Департамента образования региона.
Вологодская область вошла в число пилотных регионов, участвующих в реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в рамках нацпроекта «Образование».

«Главной задачей проекта является создание в регионе современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней,  – отметила заместитель губернатора области Лариса Каманина. – К 2024 году планируется оснастить компьютерным оборудованием 242 образовательные организации».

Она напомнила, что в течение двух лет новой техникой были оснащены 118 образовательных организаций области, из них 92 школы, для педагогов проводятся курсы на базе Центра непрерывного повышения профмастерства педагогов регионального института развития образования.

«Программа рассчитана на 24 часа и позволяет повысить профессиональные компетенции педагогов в сфере современных цифровых технологий. В ходе занятий слушатели курса знакомятся с современными цифровыми технологиями, а также с компьютерным, мультимедийным и презентационным оборудованием, используемым в учебном процессе», – указано в информационном релизе.

В настоящее время обучение прошли 56 учителей, до конца этого года к программе присоединятся 120 педработников и управленцев.

# Общество
По материалам: edu.ru

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